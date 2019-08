Le condizioni meteo, dopo il peggioramento consistente dell’altro ieri, hanno registrato un temporaneo miglioramento. Ma l’Alta Pressione non è più in grado di opporre efficace resistenza ai disturbi provenienti dal nord Atlantico e nelle prossime ore assisteremo a un graduale approfondimento di un nuovo vortice depressionario sul Canale di Sardegna.

Il fine settimana sarà condizionato dall’instabilità, quindi da piogge e temporali. Fin da oggi pomeriggio potrebbero verificarsi precipitazioni temporalesche sui settori meridionali della nostra regione, mentre sabato l’attività temporalesca dovrebbe mostrarsi più diffusa e consistente. I modelli a più alta risoluzione ci dicono che dovrebbero coinvolgere gran parte della Sardegna eccezion fatta per le coste orientali.

Coste orientali che però andranno tenute sott’occhio nella giornata di domenica perché a quanto pare il vortice innescherà venti di Scirocco che potrebbero dirottare precipitazioni rilevanti tanto a est quanto a sud. Dobbiamo dirvi tuttavia che l’evoluzione è piuttosto incerta, non tutti i modelli concordano in tal senso. Dipenderà evidentemente dall’esatta collocazione del Vortice e dal grado di approfondimento dello stesso, la speranza ovviamente è che certi fenomeni – intravisti in alcune mappe – non si realizzino. Stiamo parlando di nubifragi temporaleschi persistenti, che ben sappiamo quanto siano pericolosi.

In tutto questo contesto le temperature si manterranno sostanzialmente invariate, gravitando attorno alle medie climatiche di riferimento.

In collaborazione con Meteo Sardegna