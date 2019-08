Un’invasione di blatte: è lo spettacolo, quantomeno indecoroso, che si è presentato stamani in via Trincea delle Frasche, dov’è stata effettuata la disinfestazione per le blatte.

All’incrocio con via Is Mirrionis un cimitero di parassiti, centinaia e centinaia di blatte, alcune ancora vive, altri schiacciati dalle auto dopo la disinfestazione.

“Inutile – ci dicono i residenti, condannati alla convivenza con i simpatici animaletti – perché entrano in casa, si arrampicano sui muri, entrano sotto le serrande degli esercizi commerciali. Chiediamo un intervento preventivo è risolutivo, non a fine agosto, ma all’inizio dell’estate”.

Sta di fatto che stamani lo spettacolo in via Trincea delle Frasche era, ed è, indecoroso per una città come Cagliari.