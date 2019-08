Un nuovo appuntamento con Linea Blu che, sabato 31 agosto alle 14 su Rai1, porterà il pubblico in Sardegna, in Ogliastra, e più precisamente nel territorio di Arbatax. Conosciuta sin dall’antichità come riparo sicuro per i marinai che solcavano il Mediterraneo, Arbatax si trasformò nei secoli in uno dei porti più importanti della costa orientale sarda. Se ne racconterà la storia, dal suo momento più alto, passando per il suo declino, fino ad arrivare ad oggi ed alla sua nuova vita: dalla siderurgia per piattaforme petrolifere alla cantieristica di lusso.

Le rocce rosse dell’Ogliastra rappresentano una delle principali attrattive naturalistiche del territorio. La loro presenza è diffusa soprattutto nelle grandi scogliere e sulle creste collinari della costa, regalando al paesaggio un aspetto unico e assai suggestivo. Donatella Bianchi accompagnerà gli spettatori in un viaggio nel segno della natura e della bellezza. Bellezze naturali come il Falco della regina, che dal Madagascar raggiunge questi luoghi per nutrirsi di altri piccoli uccelli migratori. Un viaggio che farà, però, scoprire anche i rischi, prodotti molto spesso dal turismo irresponsabile, a cui vanno incontro questi luoghi. Con gli ospiti se ne racconteranno criticità e soluzioni.

Natura ma anche economia sostenibile, come il progetto per la reintroduzione negli stagni della Sardegna della vongola verace autoctona. Insieme ai suoi ospiti, Donatella Bianchi ne racconterà i particolari. Una costa per tutti: dai fondali alle rocce al picco sul mare, dalle immersioni alle arrampicate a picco sul mare. In questa puntata, anche Fabio Gallo si troverà in Sardegna, precisamente a Rio San Girolamo, per condividere con un’avventura di acquatrek. Questo e molto altro su Linea Blu.