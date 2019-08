Via alle selezioni per il primario di Chirurgia pediatrica. Lo annuncia la direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari.

“Abbiamo avviato le pratiche per riaprire i termini di presentazione delle domande per la selezione del direttore della struttura complessa, che risalgono a diciotto mesi fa”, fanno sapere i vertici dell’Aou, spiegando che nel frattempo, “il prosieguo delle attività e degli interventi chirurgici sarà garantito dall’incarico affidato temporaneamente al professor Alberto Porcu, direttore della clinica di Chirurgia, che in questi anni gli ha sempre garantito un importante supporto”. Prevista anche la selezione di un dirigente medico “per mantenere invariata la dotazione organica della struttura e garantire un’alta professionalità dello specialista selezionato”.