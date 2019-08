I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso, due pregiudicati entrambi trentenni e due donne rispettivamente di 32 e 41 anni, tutti e quattro colti nella piena flagranza del reato. Secondo le ricostruzioni dei militari, uno dei componenti avrebbe addirittura fatto un sopralluogo nel corso della mattinata di ieri, insieme a una delle due donne che, qualche ora dopo, avrebbe svolto il ruolo di vedetta all’interno della loro macchina. È successo ieri sera via Varsavia, all’interno di una villa.

I carabinieri che stavano osservando i movimenti della banda sin dal mattino, sono intervenuti di sorpresa alle spalle dei malviventi proprio durante il corso dell’effrazione di una delle porte di ingresso dell’abitazione.

Infatti, gli arnesi da scasso in loro possesso, un cacciavite e un martello, sarebbero già stati portati prima del furto e gettati in giardino in modo da rendere l’accesso più veloce possibile. Colti assolutamente di sorpresa, tre della banda sono stati immediatamente ammanettati e portati nella caserma del Comando Provinciale di Cagliari, mentre il quarto membro, una donna che aveva fatto da autista e che stava aspettando a bordo dell’auto che il gruppo tornasse con la refurtiva, è stata invece fermata e dichiarata in arresto dopo aver ben accertato la dinamica.

Tre di loro sono stati posti ai domiciliari, uno dei due uomini in camera di sicurezza. Sono in corso gli ulteriori approfondimenti investigativi per verificare se la banda sia stata responsabile della commissione di altri furti anche nel resto della provincia. Stamattina saranno portati in tribunale il processo per