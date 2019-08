Gli Agenti della Questura di Cagliari hanno arrestato Modou Lamin Ceesay, 21enne gambiano, pregiudicato e irregolare, per i resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, un utente chiedeva aiuto al 113 perché un cittadino straniero dopo aver rubato il suo cellulare si stava allontanando su un autobus. Una pattuglia della Squadra Volante, giunta immediatamente sul posto, ha fermato l’autobus dove ha trovato lo straniero, riconosciuto come l’autore del furto e trovato in possesso del cellulare.

La vittima ha raccontato agli agenti che intorno alle 15, mentre si trovava a bordo della sua macchina all’altezza di piazza Sant’Avendrace, giunto all’intersezione con la Via Po, si è accorto che lo straniero, sbucato all’improvviso, ha attraversato la strada urtando violentemente contro il cofano della macchina. Preoccupato per le condizioni del giovane ha chiesto l’intervento dell’ambulanza, alla vista della quale, lo stesso, dopo le prime cure, è andato in escandescenza, rifiutando di essere accompagnato in ospedale, minacciava l’uomo con un bastone e tirando sassi verso l’auto.

Approfittando del trambusto il 21enne ha aperto lo sportello della macchina ed ha preso il telefono che era appoggiato sul cruscotto, per poi scappare su un autobus di passaggio. La vittima ha cercato di fermare la corsa del mezzo chiedendo all’autista dell’autobus di chiamare la Polizia. Alla vista degli Agenti, il gambiano si è rifiutato di scendere dal mezzo e fornire le proprie generalità e per eludere il controllo ha tentato di lanciarsi verso la carreggiata rischiando di essere investito, spintonando gli operatori per guadagnarsi una via di fuga, tanto da provocare a uno di essi lesioni ritenute guaribili in 15 giorni.

Lo straniero è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Il pm di turno ha disposto che il 21enne venisse trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di essere accompagnato stamani presso il Tribunale di Cagliari, per essere giudicato con rito direttissimo.