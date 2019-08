Da lunedì 2 settembre, il reparto di Ortopedia dell’ospedale Nostra Signora delle Mercede di Lanusei sarà nuovamente operativo per 24 ore su 24. Dopo le vicende estive, con alterne fasi di chiusura e riapertura a causa della carenza di personale medico, il reparto riapre i battenti. Lo annuncia il direttore della Assl di Lanusei Andrea Marras.

“Avevamo preso l’impegno affinché la degenza ordinaria di Ortopedia venisse riaperta, e insieme alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero unico – spiega – abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Ho sempre detto, però, che il risultato era subordinato all’apporto di nuovi ortopedici, e i nuovi specialisti stanno arrivando grazie al lavoro di sinergia che si è instaurato tra le istituzioni in campo”. Ai primi di settembre si espleterà un concorso che consentirà al reparto di avere l’organico al completo per poter garantire i turni.

Nel frattempo, Marras ringrazia chi si è attivato per garantire la riapertura prima del concorso, in particolare “l’assessore alla Sanità Mario Nieddu e i responsabili delle cliniche ortopediche delle università di Cagliari e Sassari, che hanno mandato da noi i loro professionisti”. “Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto – conferma Luigi Ferrai della direzione ospedaliera di Lanusei – ma voglio sottolineare il grande impegno profuso dagli operatori dell’Ortopedia e del Pronto Soccorso di Lanusei, che in queste settimane hanno lavorato alacremente fornendo il massimo supporto a quei pazienti che hanno avuto necessità”.