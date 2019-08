La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto circa 120 chiamate per richiesta di intervento soprattutto relativa alla bomba d’acqua che si è abbattuta alle 12:50 sul comune di Carbonia, spostandosi poi nell’hinterland di Cagliari, in particolare nei comuni di Sestu, Settimo,Sinnai, Quartucciu, Assemini, e nel litorale di Quartu Sant’Elena.

Interventi di rilievo:

– un’autovettura bloccata nel sottopassaggio della 131 DCN, lungo la strada provinciale che collega Sestu con Assemini, dove a causa dell’allagamento del sottopasso;

– una vettura bloccata con due persone all’interno nella strada che collega la zona industriale di Quartucciu con la S.S. 125;

– un disabile rimasto solo in casa è stato soccorso dall’interno della sua abitazione allagata a Quartu Sant’Elena in via Lago Mulargia;

– una disabile è stata soccorsa e prelevata dal livello seminterrato allagato a Sestu in via Costa dove;

– un muro di sostegno in blocchetti alto 3 m e per una lunghezza di circa 20 metri si è ribaltato senza tuttavia provocare danni a Quartu Sant’Elena in località Costa Marina;

Allo stato attuale la perturbazione sembra lasciare il territorio provinciale spostandosi verso il nord dell’isola. La situazione sembra essere rientrata nella normalità.

Numerose sono state le infiltrazioni nelle abitazioni e gli scantinati allagati. Attualmente, scrivono i pompieri, sono oltre 20 gli interventi ancora in attesa di essere espletati.