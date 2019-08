Alcune grosse pietre sono state lanciate contro i pullman che lunedì scorso stavano trasportando i tifosi del Brescia verso Golfo Aranci, dove li attendeva il traghetto per tornare a casa dopo la partita contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della questura di Cagliari. I due pullman hanno riportato danni per migliaia di euro.

Il fatto è avvenuto sulla statale 131, all’altezza del chilometro 54, nel Comune di Sardara. I mezzi erano in movimento quando sul parabrezza di uno dei due e sul vetro laterale del secondo, sono piombati i sassi, mandando in frantumi i cristalli. Fortunatamente entrambi i conducenti non hanno perso il controllo dei veicoli.

Gli autori del lancio, un gruppo di persone che probabilmente si trovava dall’altro lato della carreggiata, sono fuggiti prima dell’intervento della Polizia. La Questura sta lavorando alacremente nel tentativo di dare un nome e un volto ai responsabili.