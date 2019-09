I Carabinieri di Bitti, durante un servizio di perlustrazione predisposto per la ricerca di refurtiva sono riusciti ad individuare in mezzo alla macchia mediterranea della campagna tra Bitti e la colonia penale di Mamone un autocarro Iveco TurboDaily ed una saldatrice con motore a scoppio rubati ad un’impresa edile impegnata in lavori nel circondario. Una volta ricevuta la denuncia di furto sono state attivate immediatamente tutte le attività di previste e diramate le ricerche della refurtiva che è stata individuata in 48 ore dai militari della locale Stazione Carabinieri.

I militari hanno effettuato il rilevamento di tracce biologiche e indizi utili tecnici per scoprire i responsabili del furto. Successivamente agli atti previsti i Carabinieri, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, hanno restituito i beni recuperati al legittimo proprietario.