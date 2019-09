I Carabinieri di Budoni hanno denunciato per tentata truffa una coppia residente del nord Italia. I due hanno tentato di truffare il parroco del paese.

L’uomo, a cui si è risaliti anche perché utilizzava un telefono cellulare a lui intestato, ha telefonato al parroco raccontandogli che una bambina del paese della Baronia, ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova per una grava malattia, aveva bisogno di denaro urgentemente per tornare a casa perché stava per essere dimessa ed i genitori non avevano i soldi per il viaggio.

L’uomo ha quindi chiesto al prete l’invio di un vaglia postale nominativo urgente, che avrebbe potuto intestare per rapidità ad una donna di sua conoscenza, ovviamente sua complice. Il parroco ha fatto finta di cadere nel tranello ed ha temporeggiato, avvisando immediatamente i Carabinieri. Sono bastate loro poche ore per scoprire l’identità dei due truffatori ed assicurali alla Giustizia.