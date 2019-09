E’ caccia ai malviventi a Dorgali, nella costa centro orientale della Sardegna, che ieri a mezzogiorno sulla Sp 38, hanno assaltato un furgone portavalori diretto ad alcuni istituti di credito di Loculi, Dorgali e Cala Gonone: rapina fallita grazie alla prontezza di riflessi dell’autista del blindato, che accortosi della ruspa che ha sbarrato la strada, ha innescato la retromarcia e dopo aver fatto una inversione a U è riuscito a scappare.

Durante l’assalto i banditi – sette secondo il racconto dei tre vigilantes a bordo del mezzo – hanno sparato sul parabrezza del portavalori per fermarlo, inutilmente, e su una utilitaria di una coppia di inglesi in vacanza nell’isola sopraggiunta col blindato, senza provocare feriti. Nessuno dei banditi è ancora stato trovato ma le testimonianze raccolte dagli investigatori e le tracce lasciate sulla scena del tentato assalto lasciano sperare. Gli agenti della Squadra Mobile di Nuoro battono le campagne di Dorgali e dell’intera Baronia alla ricerca del furgone Nissan Pajero usato dai banditi per sbarrare l’altro lato della strada e poi per coprirsi la fuga.

Non è ancora dato sapere l’importo del denaro contenuto nel portavalori: lo “Spuma Block” – il dispositivo che produce una resina allo scopo di impedire il prelievo forzato in seguito a atti criminosi – sarebbe infatti scattato al momento dell’assalto e avrebbe avvolto i soldi, cosa che richiede tempi lunghi per poter procedere alla conta.