La settimana si preannuncia molto positiva per i segni di terra, che potranno portare avanti nuovi progetti d’amore. Anche se potranno esserci diverbi in famiglia, riusciranno ad appianare tutto. Momento magico anche per i cuori solitari, mentre per tutti la carriera professionale sarà proiettata verso il successo. Le stelle sono favorevoli anche per i segni di fuoco, che potranno risolvere qualsiasi problema nato nella coppia, ma dovranno fare in modo che le cose seguano il loro corso. Meglio aprire il cuore al partner e trovare un punto d’incontro. Il lavoro è in risalita per i nati del segno. La settimana inizia con una buona Luna per i segni d’acqua, grazie anche all’appoggio di marte e venere. Serate al top sia per le coppie che per i single, ma le distrazioni non mancheranno. Il lavoro potrà riservare belle sorprese. Periodo altalenante per i segni d’aria, ci saranno giorni di grande intesa e giorni di tensione. Tanti gli impegni di lavoro da affrontare, ma perseguirete con tenacia i vostri progetti. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: non ci sono novità imminenti in amore per voi questa settimana. Chi è single potrebbe provare attrazione per una persona diversa rispetto al proprio standard. Il momento migliore della settimana sarà attorno alla giornata di mercoledì, mentre malumori e tensioni nelle coppie potrebbero prolungarsi fino al weekend.

Lavoro: in ambito professionale non siete abbastanza soddisfatti e molti di voi non hanno ancora trovato il lavoro ideale da svolgere. Chi invece ha già un’occupazione avrà tante mansioni da portare a termine, tuttavia bisognerà evitare le polemiche per non avere discussioni con capi e superiori. Tenete a bada l’impulsività per non peggiorare i rapporti.

Toro

Amore: periodo molto positivo in amore per i nati del segno, in cui sarà possibile portare avanti dei nuovi progetti come convivenza o matrimonio. Attenzione a qualche possibile controversia in famiglia, potreste risentirne e rinchiudervi in voi stessi. Anche per i cuori solitari è un momento magico, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato ci saranno ottimi incontri.

Lavoro: la carriera professionale decollerà verso il successo durante tutta la settimana. Sin dai primi giorni di settembre sarete felici di svolgere qualcosa che davvero vi appassiona e vi stimola, e anche se ci saranno dei cambiamenti li accetterete di buon grado.

Gemelli

Amore: alcuni di voi dovranno prendere delle decisioni fondamentali per il proprio futuro. Chi ha avuto divergenze troverà il modo di chiarire e avrà anche spazio per programmare progetti importanti. Weekend sereno per tutti, anche per i single che si troveranno in ottima compagnia, pronti per aprire il cuore a nuove emozioni.

Lavoro: a livello lavorativo potrebbero esserci in arrivo dei cambiamenti, il che vuol dire anche un aumento delle responsabilità. Tuttavia, è ancora presto per prendere una decisione, quindi non siate precipitosi e ponderate le vostre scelte. Concedetevi ancora qualche giorno di relax se il tempo lo permette.

Cancro

Amore: la settimana inizia con una Luna pacifica, che grazie anche all’appoggio del Sole, Venere e Marte saprà proteggervi dai capricci di Saturno. Le serate trascorreranno al meglio sia per le coppie che per i single, che faranno incontri piacevoli. Chi ha già un legame dovrà fare i conti con una forte attrazione.

Lavoro: al lavoro, contrariamente alle aspettative, troverete tutto in ordine, e potrete tornare alla routine senza sforzi né traumi. I guadagni saranno più che discreti e saranno garantiti da un lavoro regolare, mentre chi è a caccia di buoni affari stenterà un po’ a riprendere. Attendete sviluppi e se nel weekend ne avete la possibilità tornate a godervi un sano relax.

Leone

Amore: le stelle questa settimana non sono proprio a vostro favore. Se negli ultimi mesi ci sono stati problemi nella coppia, cercate di non essere eccessivamente polemici e lasciate che le cose seguano il loro corso. Cercate di gestire le problematiche nella vostra relazione in maniera consapevole e matura. Parlate con il partner e provate a trovare un punto d’incontro.

Lavoro: settimana in risalita per i nati del segno. Sarete particolarmente creativi sul posto di lavoro e riuscirete a recuperare terreno rispetto alle giornate precedenti che non sono andate tanto bene. Con questo andamento favorevole i risultati saranno appaganti e avrete buoni guadagni, anche se non si tratterà di cifre stratosferiche.

Vergine

Amore: i pianeti saranno in aspetto positivo in questa settimana, i single potranno fare nuovi incontri, anche non troppo impegnativi. Valutate bene ogni rapporto prima di programmare qualsiasi cosa. Siete abituati ad affrontare ogni problema da soli e non date retta a chi vi critica, tuttavia ogni tanto ascoltare qualche consiglio fa bene.

Lavoro: la fase lavorativa prosegue senza sosta e potrete contare su collaborazioni che si protrarranno nel tempo. Coltivatele a dovere per non farvele sfuggire e date sempre prova della vostra abilità e perspicacia, due doti che vi fanno onore. Intelligenti e affascinanti come siete volgerete ogni situazione a vostro favore, anche la più critica.

Bilancia

Amore: inizierete la settimana di cattivo umore, ma a sorpresa la concluderete sorridenti, complice l’ottima intesa che raggiungerete col partner. L’atmosfera di casa è idilliaca e non avrete alcunché da ridire sulla persona amata. Anche i single godranno di ottimo umore e con la luna nel segno potranno fare grandi conquiste.

Lavoro: buone opportunità a partire da metà settimana, veicolate da Mercurio attivo nei vostri confronti fino a giovedì, perfetto dunque per mettere in atto progetti per il futuro. Proprio tra martedì e mercoledì potrebbe arrivare una buona notizia in ambito professionale, capace di cambiare radicalmente la vostra vita.

Scorpione

Amore: buon inizio di settimana per i nati del segno, anche se Urano rimane sempre all’opposizione. Molti amori naufragheranno col finire dell’estate, e solo i più saldi resisteranno. Chi è in coppia da tempo potrà godere di un’intesa fantastica, mentre i single dovranno selezionare ancora una volta le amicizie.

Lavoro: bene le finanze grazie ai proventi derivanti dal lavoro. Chi ha un’attività avrà guadagnato anche parecchio e potrà concedersi qualche sfizio, magari riprendere qualche progetto che aveva accantonato a causa della scarsa disponibilità di denaro. Seguite le intuizioni e ragionate, non sbaglierete di certo.

Sagittario

Amore: in questa settimana potrete vivere dei momenti abbastanza intensi. Se avete problemi di coppia dovrete cercare di capire se questi sono risolvibili o meno. Anche voi dovrete riflettere e se è il caso apportare qualche modifica ai vostri comportamenti. I single più audaci non faticheranno a conquistare persone molto intriganti.

Lavoro: la vostra situazione economica è abbastanza stabile. Avete molti progetti da realizzare, ma cercare di essere razionali al massimo. Qualcuno potrà avere delle sorprese rientrando al lavoro, probabilmente dovrà anche adeguarsi, ma l’oroscopo sconsiglia di fare polemiche e di attendere che tutto torni alla normalità.

Capricorno

Amore: il mese appena trascorso ha portato nella vostra vita momenti di tensione. A partire da settembre invece, potrete vivere nuove emozioni in perfetta tranquillità. Sarà necessario prendersi del tempo da dedicare alla vita privata per evitare discussioni con il partner. Fine settimana frizzante per chi è single, ci saranno tante nuove conoscenza a tenervi compagnia.

Lavoro: il lavoro proseguirà in maniera stabile per tutta la settimana. Sono in arrivo delle novità per chi lavora sotto dipendenza, potrebbero esserci importanti gratificazioni ed elogi per chi ha centrato degli obiettivi. Un po’ di nervosismo sarà comunque inevitabile a causa di qualche parola detta al momento sbagliato.

Acquario

Amore: la sfera amorosa prosegue con alti e bassi e anche questa settimana ci saranno giorni di grande intesa che si alterneranno a giorni di tensione. Tuttavia, si tratterà solo di banali incomprensioni dovute in particolar modo a questioni economiche. Il fine settimana sarà piuttosto sereno e rilassante e anche i single potranno divertirsi.

Lavoro: sarà una settimana faticosa per i nativi del segno per via della mole di lavoro che verterà sulle vostre spalle. Dovrete fare di tutto per recuperare le forze, anche perché non potrete farvi sostituire da nessuno. Una questione spinosa nella giornata di martedì potrebbe mettervi in agitazione, ma nulla vi impedirà di mettere in atto i vostri progetti.

Pesci

Amore: in amore potranno esserci dei grandi cambiamenti questa settimana, specialmente se non state bene da tempo con la persona al vostro fianco. Chi sta invece da tempo con una persona, potrebbe progettare una convivenza o un matrimonio. I single concentreranno tutte le loro energie nella vita affettiva, in cui alterneranno momenti teneri a momenti bellicosi.

Lavoro: In ambito professionale arriveranno delle grandi soddisfazioni, le influenze astrologiche sono molto positive e i guadagni potrebbero incrementarsi anche oltre le aspettative. Le vostre ambizioni volano in alto e i traguardi da raggiungere si fanno sempre più articolati. Weekend stimolante, da vivere in assoluto relax.