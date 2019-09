Le condizioni meteo stanno migliorando. Dopo i forti temporali del weekend, in alcuni casi dei veri e propri nubifragi associati a violentissime raffiche di vento, stiamo assistendo all’espansione verso la nostra regione di una propaggine orientale dell’Alta Pressione. Non più l’Alta africana, che ha dominato in lungo e in largo la scena estiva, bensì dell’Alta delle Azzorre.

Alta Pressione che rimarrà sbilanciata a ovest, verso l’Europa occidentale, ciò farà sì che lungo il bordo orientale scorrano delle correnti d’aria fresca dai quadranti settentrionali. Ma mentre in varie regioni d’Italia dovrebbero portare maltempo, qui da noi si limiteranno a far scendere le temperature su valori in linea o localmente al di sotto delle medie stagionali di riferimento.

Non farà caldo, non il caldo esagerato delle scorse settimane. Di sera inoltre farà fresco, specie di notte non appena andrà via il sole. Teniamo conto che le giornate si stanno accorciando e il sole è meno incisivo. Per quanto riguarda nubi e precipitazioni nulla o poco da segnalare, oggi pomeriggio potrebbe esserci spazio per qualche residuo temporale sulla Sardegna sudorientale, martedì potrebbe scapparci qualche acquazzone nelle zone più interne.

A seguire pochi annuvolamenti da “stau” sui settori orientali e settentrionali, ma come detto non ci aspettiamo precipitazioni di alcun genere. Salvo ovviamente sorprese.

