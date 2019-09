I Metallica, durante la tappa europea del “WorldWired” tour che si è concluso qualche giorno fa hanno donato oltre 1,5 milioni di euro a vari enti di beneficenza locali.

Le donazioni sono state fatte nel corso di 25 spettacoli mediante la fondazione no profit”All Within My Hands”, fondata dalla band nel 2017 come mezzo per incentivare persone e luoghi che hanno supportato la band stessa durante le varie date.