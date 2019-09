Il programma “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019” torna su Rai Tre ogni domenica dalle ore 21.30 circa alle ore 23.30 a partire dal 22 settembre.

60 borghi italiani pronti a sfidarsi in quattro serate “eliminatorie” (il 22 e il 29 settembre 2019 e il 6 e il 13 ottobre 2019) e una serata “finale” (il 20 ottobre 2019).

Il pubblico potrà partecipare alle 4 gare eliminatorie sopra indicate ed esprimere la propria preferenza per il borgo preferito assegnando il relativo voto mediante collegamento al sito www.rai.it/borgodeiborghi.

Per quanto concerne la serata finale in onda il 20 ottobre 2019 il voto potrà essere

espresso unicamente mediante il televoto, secondo quanto stabilito nel relativo regolamento del televoto che verrà pubblicato sul sito www.rai.it/borgodeiborghi in conformità a quanto stabilito dalla conferente e vigente normativa di settore in materia di televoto.

I 60 borghi in gara – tre per ciascuna regione italiana – sono stati selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia” costituito con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo). 40 borghi – due per regione – sono alla loro prima partecipazione alla gara.

Gli altri 20 borghi, selezionati tra quelli che hanno partecipato alle edizioni degli anni precedenti del “Borgo dei borghi”, dalla prima edizione del 2014 all’edizione della primavera del 2018, sono stati scelti in base ai risultati ottenuti.

In particolare, per ciascuna regione è stato scelto il borgo che nelle precitate edizioni, ha ottenuto la migliore posizione nella classifica definitiva della relativa edizione, stilata in base al numero di voti che ciascuno dei 20 Borghi, partecipanti a quell’edizione, ha ottenuto; in questo ambito, nell’ipotesi in cui due o più borghi abbiano raggiunto la medesima posizione nella propria classifica, è stato selezionato il borgo che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto al borgo/borghi occupante/i la stessa posizione nelle

relative classifiche di edizione.

Dalle ore 16.00 del giorno 2 settembre 2019 sul sito www.rai.it/borgodeiborghi è pubblicata e resa raggiungibile una pagina che contiene i filmati di presentazione dei 60 borghi in concorso per il titolo “Il Borgo dei Borghi – La grande sfida 2019”.

Le votazioni via web potranno essere espresse dalle ore 16 del 2 settembre 2019 fino alle ore 23. 59 del 17 ottobre 2019. Il voto espresso dagli utenti del sito servirà ad indicare i venti borghi – uno per regione – che prenderanno parte alla serata finale in onda in diretta il 20 ottobre 2019.

Alla serata finale accederanno, infatti, i borghi che, per ciascuna regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti sul sito web dedicato.

Il vincitore de IL BORGO DEI BORGHI – La grande sfida 2019 sarà il Borgo, che, tra i 20 Borghi finalisti, avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare – espresso via televoto – e del voto della Giuria di esperti presenti in studio durante la puntata finale. In particolare, il voto popolare varrà il 50% del totale. Il rimanente 50% sarà suddiviso tra i giurati.