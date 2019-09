Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione a Calamosca: da oggi in poi si può fare di nuovo il bagno nella spiaggia spesso utilizzata dai cagliaritani come alternativa al Poetto, soprattutto quando c’è troppo vento. I risultati delle analisi dell’Arpas sono arrivati in mattinata: i valori microbiologici delle acque sono rientrati nella norma.

La conferma arriva dal vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius. E subito è stata predisposta l’ordinanza che rende nullo il precedente divieto. La balneazione era stata interdetta venerdì scordo a causa di alcuni parametri che avrebbero potuto creare dei rischi alla salute pubblica. Poi le analisi.

Una prima campionatura era stata effettuata lo stesso venerdì, poi il bis sabato con nuovi sopralluoghi e la raccolta di altri campioni. Quarantotto ore per avere gli esiti, tempi dettati dalla normativa sanitaria in materia e non comprimibili. Oggi l’atteso via libera.