Psychedelic Porn Crumpets sono una band australiana, composta da Jack McEwan, Luke Parish, Danny Caddy e Luke Reynolds.

Hanno debuttato nel 2016 con il primo album “High Visceral (Part 1)” pubblicato il 9 marzo e seguito solo un anno dopo da “High Visceral (Part 2), pubblicato il 14 aprile 2017.

All’uscita dei due album ha fatto seguito un tour nazionale in Australia che ha registrato il tutto esaurito, hanno fondato un’etichetta discografica “What Reality? Records” con cui hanno rilasciato la raccolta “High Visceral (B-Sides)”.

La band ha supportato diversi show di artisti come Royal Blood, Dune Rats e Balck Mounatin. “And Now For The Whatchamacallit” è il titolo del nuovo album in uscita il 31 maggio via Marathon, anticipato dal singolo “Bill’s Mandolin”.