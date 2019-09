Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte intorno alle 01:30, a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, a Sestu, nella strada provinciale 9 che collega i comuni di Sestu e Ussana, per l’incendio di un’autovettura.

Sul posto la squadra VVF di Pronto intervento della sede centrale che con un’autopompa ha spento le fiamme, mettendo in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei pompieri.