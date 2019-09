Novità per Spotify: permetterà di condividere brevi anteprime delle canzoni, di al massimo 15 secondi, nelle Storie di Facebook. Lo riporta il sito The Verge, la conferma arriva dal profilo Twitter della società svedese.

Add some music to your story 📖

Audio sharing to Facebook Stories is now available. pic.twitter.com/HSBgmxYd8G — Spotify (@Spotify) August 30, 2019

In corrispondenza di ogni brano sarà presente un collegamento per ascoltarlo per intero nella piattaforma in streaming. Per includere un’anteprima in una Storia, basta usare il pulsante ‘Condividi’ dell’app di Spotify e selezionare Facebook come destinazione.

Nel passaggio successivo si potrà personalizzare la Storia e poi pubblicarla. Non è la prima volta che il colosso dello streaming musicale si accorda con l’universo di Mark Zuckerberg: lo scorso anno ha annunciato un’operazione simile con Instagram. La novità potrebbe rappresentare una forma di visibilità degli artisti.