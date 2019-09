Strade, scantinati e negozi allagati, sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto in Ogliastra e nel Nuorese.

Pioggia intensa accompagnata da lampi e tuoni, allagamenti sono registrati nei centri dell’Ogliastra e del nuorese.

Per fortuna non sono segnalate persone in difficoltà, ma dalle notizie che ci giungono, dal primo pomeriggio le piogge hanno colpito violentemente tutta la Sardegna orientale e molte zone sono state allagate.