“Domani, con medicina, inizierà la serie di test di ingresso per i corsi a numero chiuso nazionale. Come ogni anno saremo nelle università, al fianco di coloro che saranno costretti ancora una volta ad affrontare delle prove ingiuste dettate da un sistema contrario al diritto allo studio come il numero chiuso”.

A dirlo è Enrico Galluni, coordinatore dell’Unione degli universitari. “Un sistema – afferma – dettato dal sottofinanziamento dell’istruzione e del welfare pubblico, da interessi privati e corporativi che speculano sul futuro degli studenti. Come ogni anno, oltre a fare un grande in bocca al lupo a tutti i candidati, distribuiremo le nostre guide al test, invitando a segnalare ogni irregolarità e a contattarci per ogni informazione!”.