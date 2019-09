“Danni catastrofici. Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti” per le strade delle isole di Abaco, ma “non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi”.

Lo afferma il ministro degli esteri delle Bamahas, Darren Henfield, secondo quanto riportano i media americani.