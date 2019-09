“Musica, che passione”, è il titolo del laboratorio di propedeutica musicale organizzato da Il crogiuolo, negli spazi denominati Fucina Teatro del centro culturale La Vetreria di Pirri.

Il laboratorio, tenuto dal Maestro Barbara Mostallino, è rivolto a bambini di età compresa fra i 5 e gli 8 anni, prevede un incontro settimanale della durata di un’ora, il martedì dalle 16.30 alle 17.30. Le lezioni inizieranno il 1 ottobre.

L’ accesso al laboratorio non richiede nessuna particolare preparazione tecnica ed è aperto a tutti i bambini che mostrano piacere ed interesse per la manifestazione musicale in generale. Le attività proposte si baseranno infatti molto più sul desiderio e la capacità di partecipare ai giochi di gruppo che non su specifiche competenze.

L’obiettivo prevalente del laboratorio é di consentire ai bambini di avvicinarsi alla musica in modo naturale e gioioso, stimolando le loro capacità di percezione, di attenzione e di comprensione, nonché il loro potenziale creativo; inoltre i giochi musicali sono particolarmente adatti a sviluppare e rinforzare le abilità psicomotorie,

la conoscenza dello schema corporeo e la padronanza di sé.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a il crogiuolo@gmail.com.