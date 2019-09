“Ormai è sempre più evidente la volontà di Air Italy di abbandonare lo scalo di Olbia”. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento cinquestelle, Roberto Li Gioi. “Già a fine luglio avevo espresso la mia grande preoccupazione per la sempre più grave situazione dei lavoratori – ricorda Li Gioi – nonostante le vuote rassicurazioni rilasciate da alcuni dirigenti della società”.

A quanto riferisce l’esponente gallurese del M5s, “ieri il volo Olbia-Roma programmato alle 7 è partito alle 11.27 per via di un guasto, e non essendoci un mezzo per sopperire alle emergenze, è stato sostituito con quello destinato a Milano, col risultato che si sono accumulati pesanti ritardi per tutta la giornata”. Secondo il consigliere regionale l’esempio riferito “è gravissimo ed è solo la punta dell’iceberg di una situazione inaccettabile. I lavoratori del maintenance denunciano che l’unico check programmato per ottobre sarà affidato a una società di manutenzione esterna”. E questo afferma Li Gioi “smaschera le reali intenzioni del management di Air Italy” e dimostra che “la temporanea convivenza con Alitalia sta arrivando al capolinea”.

A questo punto, conclude, “si lavori per predisporre il nuovo bando di continuità territoriale, passando dai proclami di campagna elettorale a fatti concreti”.