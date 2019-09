Ancora una volta le segnalazioni dei cittadini hanno portato in pochi giorni a individuare e sanzionare una persona che abbandonava rifiuti illecitamente.

Domenica, intorno alle 14, un autocarro si è avvicinato ai cassonetti in via Ugo La Malfa, a Sassari, e lì ha scaricato diverso materiale, tra cui oggetti ingombranti. L’operazione non è passata inosservata agli abitanti della zona e alcuni l’hanno ripresa con un cellulare.

Il video è stato poi inoltrato alla Polizia locale del Comune di Sassari e alla compagnia barracellare, che sono andati sul posto per un sopralluogo di verifica della segnalazione.

Attraverso l’ingrandimento di alcune immagini, il Comando è riuscito in breve a risalire al nome della ditta proprietaria dell’autocarro.

L’azienda, che noleggia furgoni, si è subito messa a disposizione della Polizia locale e ha fornito il contratto di nolo, permettendo così di risalire all’autore dell’illecito, a cui ora sarà comminata una sanzione fino a 500 euro.