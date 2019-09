E’ stato dimesso questa mattina, dopo aver trascorso la notte in ospedale, l’uomo rimasto ferito dopo essere caduto da cavallo ieri sera a Santadi.

Per il 46enne tanta paura ma per fortuna solo ferite lievi. Ieri era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. E’ stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

L’episodio è avvenuto ieri sera a Santadi. Il 46enne mentre passeggiava in sella al suo cavallo ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa. Le persone che si trovavano con lui hanno lanciato l’allarme: è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Brotzu con un trauma cranico, la sospetta frattura del bacino e una profonda ferita alla nuca.

Fortunatamente dopo le visite e i controlli le condizioni del 46enne si sono rivelate meno gravi di quanto apparso in un primo momento.