A partire da lunedì 9 e fino a mercoledì 11 settembre, gli operatori del Servizio Antinsetti della ProService saranno impegnati, dalle 8:30 di ogni giorno, in alcuni interventi di disinfestazione contro le blatte, in corrispondenza dei pozzetti di ispezione fognaria.

Questo il dettaglio dei giorni e delle vie interessate:

– lunedì 9: via dei Cipressi, G. Acuto, Corridoni (tratto compreso tra la via Bragadin e la via Fieramosca), M. Virgilio (tratto compreso tra la via Delle Aquile e la via Marmilla), M. Campigli (tratto compreso tra la via Guttuso e la via Duca di Genova);

– martedì 10: via degli Astri, Calaluna, Viviani (tratto compreso tra il civ. 1 e il civ. 35), Tamburino Sardo (tratto compreso tra la via Montale e la via Pirandello), Giulio II (tratto compreso tra la via L. il Magnifico e la via Bragadine tratto da Via Casu a via Marmilla), Duca di Genova (tratto compreso tra la Via Degli Astri e la via del Lentischio);

– mercoledì 11: via F. Filzi (tratto compreso tra la via Fonseca e la via Monte Cassino), Vesalio (tratto compreso tra la via Turr e la via del Canneto), Fratelli Bandiera (tratto compreso tra la via Pontida e la via Famagosta), Delle Agavi (tratto compreso tra la via De Filippo e la via Delle Felci), Delle Ginestre (tratto compreso tra la via Marinetti e la via Lobina), Asfodelo (tratto compreso tra la via del Colle e la via Delle Rane).

Durante la disinfestazione gli abitanti delle case circostanti dovranno mettere al sicuro, all’interno degli edifici biancheria, giocattoli, animali domestici e tutto quanto può essere usato a scopo alimentare. Dovranno tenere chiusi gli infissi esterni (anche dopo la conclusione della disinfestazione per almeno quindici minuti). Sarà in vigore il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei trenta minuti successivi.