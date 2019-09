I festeggiamenti possono iniziare e il Matrimonio Selargino entra ufficialmente nel vivo. “Tradizione e innovazione, sono queste le parole d’ordine della 59esima edizione”, ha spiegato il sindaco di Selargius Gigi Concu, al suo fianco l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa: “È per me un onore essere qui oggi, per la presentazione di un bellissimo evento nel quale la Regione crede fortemente”.

Monica Pilia e Luca Porcu ascoltano con attenzione: “Siamo emozionantissimi, è come un sogno che si avvera”. Sono loro veri protagonisti di questa nuova pagina de Sa Coja Antiga, una delle coppie più giovani di sempre. Ventotto anni lui, selargino, venticinque anni lei, di Nuraminis. Nella chiesetta di San Giuliano c’era anche la prima cittadina del suo paese di origine, Mariassunta Pisano: “È un evento che senza dubbio testimonia una delle tradizioni più belle e suggestive della Sardegna, è un piacere essere qui a rappresentare Nuraminis e la sposa”. Spazio al ricco programma, illustrato da Gianni Frau, lo storico presidente della Pro Loco: “Questo è il mio trentatreesimo matrimonio, una manifestazione che nel tempo ha permesso a Selargius di farsi conoscere e apprezzare ovunque. Speriamo vada sempre meglio”.

Si parte mercoledì 4 settembre con la gara poetica dialettale alle 21, giovedì 5 poi, dalle 18, sarà inaugurato il villaggio enogastronomico allestito in piazza Maria Vergine Assunta, venerdì 6 invece alle 21 Sa Cantada a is Piciocas, sabato 7, alle 19.00, Su trasferimentu de is Arrobas e poi concerti, mostre, laboratori, balli, canti e una serie di visite guidate alla scoperta di alcune delle bellezze cittadine. Sino a domenica, quando Monica e Luca pronunceranno il fatidico “Sì” nella chiesa di Maria Vergine Assunta. Roberta Relli, assessora alla Cultura e alle Attività produttive, commenta: “È un’ulteriore occasione importante che offre un’opportunità agli imprenditori e alle eccellenze del nostro territorio, una vetrina d’eccezione per i nostri artisti e artigiani e un modo per far conoscere i più importanti monumenti del centro storico”.

Il programma (clicca sulle immagini per ingrandire):