Sono stati sbarcati poco fa gli ultimi passeggeri a bordo del traghetto “Claudia” della “Grimaldi Lines”, rimasti bloccati dalle sei di questa mattina per un guasto al portellone. “Si è trattato di un guasto al sistema idraulico del portellone – ha detto un portavoce della “Grimaldi Lines” – che è stato aperto con l’ intervento di una gru”.

Non ci sono stati – secondo la Compagnia di navigazione – malori tra i passeggeri, che sono stati assistiti secondo la normativa europea e rifocillati con pasti a bordo.

Lo sbarco dei passeggeri, 889 in totale, è avvenuto in due fasi: la metà circa è stato fatto scendere con uno scalandrone intorno alle 10. Il resto ha atteso l’apertura del portellone ed ha lasciato il traghetto, in servizio tra Civitavecchia ed Olbia poco dopo le 15.