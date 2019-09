L’inquadramento nell’Aspal del personale delle Province deve avvenire nel rispetto dei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità precedente al passaggio nel comparto Regione. Ciò implica anche la salvaguardia dell’anzianità maturata e degli assegni personali di godimento.

Lo prevede la legge di semplificazione approvata dal Consiglio regionale l’11 gennaio 2019. Ma l’articolo in questione – il 58 – è rimasto inattuato. Il 5 agosto scorso le segreterie regionali di Cgil-Fp, Uil-Fpl e Sadirs hanno chiesto garanzie all’assessora del Lavoro Alessandra Zedda e al presidente della commissione Lavoro Alfonso Marras, ottenendo l’impegno di trasmettere entro agosto una proposta scritta per dare attuazione a quella parte del provvedimento.

Ma il mese è terminato e adesso le sigle sindacali chiedono che entro una settimana siano rispettati gli accordi presi in commissione. In caso contrario si riservano di convocare l’assemblea dei dipendenti interessati per decidere le opportune azioni da intraprendere.