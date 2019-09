I Sick of it All hanno diffuso via Instagram il seguente messaggio che invitiamo tutti gli studenti a leggere con attenzione e seguire:

“Una richiesta speciale per tutti voi ragazzi che tornerete a scuola nei prossimi giorni: se vedete qualcuno che fatica a fare amicizia o che viene bullizzato perchè non ha molti amici, o perchè è timido o non indossa vestiti alla moda, fatevi avanti voi. Salutateli o almeno fategli un sorriso nel corridoio. Non potete sapere cosa stanno vivendo queste persone fuori dalla scuola. La vostra gentilezza potrebbe fare la differenza nella vita di qualcuno. Ripostate se condividete”.

Amen! Teach the next generations this, and remind ours and the older ones too! Especially those of us who come from the scenes of outcasts. We know so many who have seem to forgotten what it was like.