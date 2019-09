Incendio di un’autofurgone la notte scorsa a Monserrato, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari intorno alle 03:00 in via Porto Corallo.

Gli operatori Vvff giunti con due automezzi, un’autopompa e un’autobotte hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.