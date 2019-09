Come detto lunedì, in occasione del primo aggiornamento settimanale, le condizioni meteo stanno migliorando. Un miglioramento innescato da una propaggine orientale dell’Alta Pressione delle Azzorre, quell’Alta Pressione che ha latitato tutta l’Estate lasciando che fosse quella africana a dominare in lungo e in largo.

Prossimamente ci sentirete parlare spesso dell’Alta azzorriana perché potrebbe avere influenze tanto nel determinare bel tempo quanto nel causare eventuali ondate temporalesche. Da qui a sabato non prevediamo piogge, neppure sporadici temporali pomeridiani. Dominerà il sole, anche in montagna, e quelle poche nubi che eventualmente si svilupperanno durante le ore più calde non dovrebbero dar luogo ad altri temporali.

Per quanto riguarda il fine settimana, venerdì dovrebbe irrompere il Maestrale. Maestrale che porterebbe un nuovo abbassamento delle temperature e il fresco d’inizio autunno si farebbe sentire. Maestrale che continuerebbe a soffiare nella giornata di sabato piegamento progressivamente da ovest-sudovest per l’approssimarsi di una massa d’aria molto instabile da ovest.

Quest’ultima eventualità ovviamente va confermata in quanto siamo ancora distanti dalla giornata di domenica, momento in cui tale vortice potrebbe cominciare ad approfondirsi nei pressi della nostra regione. Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni.

In collaborazione con MeteoSardegna