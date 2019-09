Dennis Stratton, former member degli Iron Maiden o oggi impegnato con i Lionheart, sarà in Settembre in Italia per due nuovi appuntamenti live dove in compagnia dei Children of the Damned ripercorrerà gli albori della musica della Vergine di Ferro.

E per la prima volta in assoluto per Dennis Stratton, uno di questi appuntamenti si terrà in Sardegna ad Ardara.

L’artista sarà in Italia il 5 settembre all’Europe Music Fest presso le Terme della Salute di Montecatini Terme (PT) con inizio ore 20.00 e il 21 settembre al 5° Motoincontro Ardara presso Piazzale della Piscina di Ardara (SS), con inizio manifestazione dalle ore 18.00.