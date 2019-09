Incidente stradale questa mattina in viale Trieste dove una Fiat panda guidata da un uomo di 60 anni mentre percorreva la via diretto verso via Roma, all’altezza delle strisce pedonali, ha investito una donna di 70enne di Cagliari.

La 70enne è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso ell’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.