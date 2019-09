La Sardegna, con la Calabria, è maglia nera in Italia negli apprendimenti scolastici. Alta la percentuale di studenti delle seconde classi della scuola secondaria di secondo grado che non raggiunge un livello sufficiente di competenza alfabetica e numerica (il riferimento è al 2017/18).

Il dato sardo dice che il 50,4% dei ragazzi ha grosse difficoltà di apprendimento in italiano e matematica. In cinque Regioni, tutte del Mezzogiorno, i rendimenti in lettura sono insufficienti per oltre il 40% degli studenti: Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania e Puglia. E sugli apprendimenti in matematica il dato scivola ancora più in basso: due terzi dei ragazzi sardi e calabresi non ha competenze sufficienti.

È l’ultima analisi pubblicata da Openpolis incrociando e rielaborando dati Invalsi e Istat. Ma attenzione: c’è un’isola di eccellenza nell’isola che non va bene. È Lanusei, in Ogliastra: per competenze alfabetiche è al terzo posto in Italia dietro Monza e Treviso. Bene, e al di sopra della media nazionale, anche Villacidro.

Si tratta però di mosche bianche. Se prendiamo i dieci capoluoghi con i rendimenti più bassi nelle competenze alfabetiche – spiega Openpolis – sono tutti del Mezzogiorno. Nove su dieci sono concentrati nelle due isole, e in particolare in Sardegna, l’altro è calabrese, Cosenza. In questa lista nera – dati sono del 2017 – ci sono Carbonia, Oristano, Sanluri, Iglesias, Tempio, Cagliari e Olbia: le peggiori in Italia.