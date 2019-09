Circa 300 partecipanti, 9 km di percorso, oltre 30 ostacoli mozzafiato è una sola preziosa certezza: la vittoria vale più del “semplice” podio, vale un pass per il mondiali OCR di Londra 2019, appuntamento fissato per l’11, 12 e 13 ottobre in Inghilterra.

Questo è l’Hell’s Beach 2.0, evento in programma domenica 8 settembre nella Marina di Gonnesa, manifestazione sportiva fra le più attese dell’anno isolano, per la spettacolarità della sfida proposta e perché, come detto, prova valida per la qualificazione diretta ai Mondiali inglesi.

La gara? Circa 300 gli atleti al via, provenienti dal’Isola e da oltre Tirreno. Atleti pronti a sfidarsi lungo un percorso inedito nel panorama OCR, costruito tra ostacoli naturali e artificiali, per una lunghezza complessiva di circa 9 chilometri.

Gli iscritti dovranno superare oltre 30 ostacoli immersi in uno scenario mozzafiato fatto di spiagge bianchissime e mare cristallino, di pinete rigogliose e dune incontaminate, il tutto all’ombra dello splendido scoglio di Pan di Zucchero, monumento naturale che vigilerà sulla prestigiosa manifestazione.

La Hell’s Beach 2.0 decreterà il vincitore assoluto della 4MORI OCR Series, affascinante corsa a tappe ancora aperta: in testa alla classifica a contendersi il primato ci sono Bruno Fresu, Roberto Dentis e Fabio Caredda fra gli uomini, Francesca Sanna, Elisa Bernardini e Cristina Puddu fra le donne.

Ad completare il quadro, sabato 7 settembre negli spazi della pineta di Punta e S’Arena, si svolgerà la prima Hell’s Beach OCR kids, gara non agonistica riservata ai bambini di età compresa fra i 6 e i 15 anni.

Domenica ore 8,30 partenza Prima batteria trofeo 4Mori OCR Series a seguire le altre .

Premiazioni ore 15 stabilimento balneare Punta Beach