“Una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena fare”, ricorda Gianluca Iannone, frontman della band Zetazeroalfa.

E proprio in queste due parole è racchiuso tutto il senso di quella che è un’esperienza nata da un’intuizione di un gruppo di amici in un pub e che, sempre con quello spirito goliardico, un po’ guascone che hanno tutti i “rivoluzionari”, ha saputo dare concretezza ai sogni di chi doveva ancora trovare un porto da cui ripartire. Una base, una Casa.

Zetazeroalfa è il cammino ventennale di un sogno che parla di marcia, di guerra, di amore e questo libro lo ripercorre tutto, tra racconti, suggestioni e fotografie.

Con queste parola la casa editrice Altaforte presenta la nuova pubblicazione dedicata alla band di musica alternativa più discussa e politicamente scorretta in Europa.

Iannone leader della band è anche uno dei fondatori di CasaPound da e proprio lui nel presentare i ZZA dice: “E’ nato per scherzo, in una calda sera d’estate a Roma, nostra città, tra una birra e una battuta ci immaginammo cosa sarebbe successo se avessimo messo in musica la nostra visione della vita… e così iniziammo a suonare!”.

Con otto album all’attivo (il primo nel 1999, “la Dittatura del sorriso”, e l’ultimo, “Morimondo”, nel 2017), gli Zetazeroalfa hanno all’attivo, quasi 200 concerti in tutto il mondo.

Quasi 500 pagine di foto e interviste ai protagonisti dell’avventura ZetaZeroAlfa, a chi ha camminato con loro, condiviso i chilometri delle loro trasferte, le loro nottate infinite, atteso l’ultima band della kermesse. Quasi 500 pagine di puro rock’n roll.