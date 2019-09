Disavventura per il cantante di origini sarde Mahmood in occasione del suo periodo di vacanza trascorso a fine agosto a Porto Cervo insieme alla collega Elodie.

Durante una gita in gommone a Costa Paradiso, nel nord est dell’Isola, si è tuffato in mare e ha battuto la testa su alcuni ricci aggrappati agli scogli, riportando una lieve ferita. L’episodio è stato rilanciato sul profilo Instagram dalla rivista Chi. Da alcuni giorni a Porto Cervo, il cantante ha deciso di fare un giro in barca con gli amici prendendo un gommone a noleggio.

Raggiunta Costa Paradiso, ha fatto un tuffo ma è incappato nella colonia di ricci sulle rocce, procurandosi un piccolo taglio alla testa. Risalito a bordo, è stato medicato dalla sua amica Elodie. La ditta che aveva noleggiato il gommone ha prestato tutta l’assistenza richiesta in questi casi.