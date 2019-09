I bandi per l’assunzione del personale Aras nell’Agenzia Laore non sono stati ancora pubblicati e adesso i sindacati chiedono spiegazioni alla Giunta, al presidente della quinta commissione e ai capigruppo in Consiglio regionale.

Soprattutto perché – scrivono in una nota congiunta le segreterie regionali di Cgil Fp, Uil Fpl e Sadirs – “risulta che con apposita nota l’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia abbia intimato al direttore generale facente funzioni di Laore di non procedere all’emanazione perché non sarebbero di ordinaria amministrazione”.

Il nuovo dg, infatti, deve essere ancora indicato dalla Giunta Solinas. La sua, come quella dei direttori di Agris e Argea, fa parte del pacchetto di nomine che da qualche settimana l’Esecutivo rinvia di seduta in seduta. Secondo le sigle, però, per legge non è prevista “alcuna limitazione all’operatività del sostituto”. Per questo, “rileviamo una arbitraria e strumentale interpretazione della legge”.