Scontro frontale sulla strada provinciale Lotzorai-Talana tra una motociclista tedesca di 29 anni, che viaggiava a bordo di una Ducati, e una Citroen C2 guidata da una pensionata di 73 anni di Urzulei, con a bordo un’altra anziana di 79 anni.

Ad avere la peggio è stata la turista, trasportata con l’elisoccorso del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Secondo un primo bollettino medico la donna non è in pericolo di vita.

Illesa l’autista della Citroen mentre la passeggera è stata trasportata con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Lanusei per accertamenti. Sul posto i Vigili del fuoco di Tortolì e la Polizia stradale di Lanusei per i rilievi.