“Domani partirà una lettera rivolta al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle Infrastrutture per chiedere lumi sul motivo per cui importantissime opere infrastrutturali in Sardegna non siano state inserite nell’elenco diffuso nei giorni scorsi senza interpellare la Regione”. Lo riferisce lo staff dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia. Ad Alghero per completare il tour che negli ultimi giorni l’ha portato a verificare di persona lo stato dei diversi porti turistici del nord dell’isola, l’assessore si è confrontato nel pomeriggio col sindaco di Alghero, Mario Conoci. All’incontro hanno partecipato anche assessori e tecnici comunali.

“Ribadiamo la necessità e l’urgenza che sia nominato come commissario per le opere viarie sarde il presidente della Regione proprio come chiesto in occasione della Conferenza Stato-Regioni”, è la posizione ribadita e fatta filtrare da Frongia al termine del faccia a faccia. L’esponente della Giunta Solinas, ha poi annunciato che a stretto giro di posta incontrerà i dirigenti dell’Anas per fare il punto, ma intanto si è detto intenzionato ad approfondire “lo studio dei volumi del traffico”, anche se “la soluzione migliore per entrare ad Alghero – ha chiarito – è quella che prevede di non ridurre la sezione dell’attuale quattro corsie”. Per l’assessore qualsiasi altra alternativa “sarebbe una iattura”.

Della quattro corsie, che è oggetto di discussione anche nella seduta del Consiglio comunale convocata questa sera, ha parlato anche il sindaco. “Non esiste nessun cittadino di Alghero che non vuole la quattro corsie, ma le clamorose manifestazioni dei mesi scorsi non hanno portato a niente – ha ricordato Conoci – perciò abbiamo scelto di lavorare nel silenzio e di interloquire con i ministeri e la Regione per trovare un accordo che soddisfi le esigenze del territorio”. Novità intanto per quanto riguarda la circonvallazione. “Lo scorso 14 agosto abbiamo depositato a Cagliari il progetto definitivo – ha detto il sindaco – confidiamo che entro settembre arrivi l’autorizzazione che sbloccherà i lavori”.