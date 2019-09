incidente stradale questa sera alle porte di Pirri tra una Fiat 500x ed una moto Bmw.

L’ auto, guidata da un cinquantenne cagliaritano, proveniente da via Calamattia, arrivata all’incrocio con la via Santa Maria Chiara, nel girare a sinistra si è scontrata con la moto che in quel momento era ferma, a causa del traffico.

Il conducente della Bmw, un 70enne nato e residente a Cagliari, dopo la caduta è stato soccorso da personale del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.