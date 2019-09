Questa sera, 5 settembre 2019, terza giornata dell’edizione 2019 del festival di rock progressivo IN PROGRESS…ONE , che si terrà fino a domenica 8 settembre 2019 nella villa Ofelia di Sestu (via Parrocchia 88).

La giornata di IN PROGRESS…ONE verrà aperta alle 19, nel salone di Villa Ofelia, dal seminario dello studioso Alessio Ninu, dedicato alla “Storia dei significati e dei significanti nella grafica discografica”.

Alle ore 21, poi, inizia la musica e saliranno sul palco di Sestu i Dispositivo speciale d’Ascolto. Milanesi, nati nel 2002 dalle ceneri di un progetto precedente, Marco Marchi (basso), Giuseppe Grossi (voce e chitarra ritmica), Joselito Carboni (chitarra solista e seconda voce) e Massimo Butera (batteria) hanno all’attivo un album uscito nel 2014. Nei loro live, ai quali spesso si uniscono voci recitanti o musicisti amici, propongono il loro rock psichedelico con influenze progressive, corredato di immagini e elementi scenografici.

Alle 22, come anticipato, un piccolo evento esclusivo di IN PROGRESS…ONE 2019: suonerà infatti la Paolo Ricca Band, accompagnata da un ospite d’eccezione, l’ex King Crimson David Cross. Fondata nel 2006 dal pianista, tastierista e compositore Paolo Ricca, ha all’attivo tre album di jazz rock con spiccate influenze settantiane: l’ultimo, “Mumble”, è uscito nel 2018. Al quartetto formato da Ricca, Diego Mascherpa al clarinetto , Maurizio Plancher alla batteria e Andrea Manzo al basso, si unirà dunque il violinista David Cross, noto soprattutto per essere stato membro dei King Crimson nel periodo centrale degli anni 70 (da “Larks’ Tongues in Aspic” a “Red”), già apparso sul palco di Sestu nelle precedenti edizioni.

Il festival è organizzato dall’associazione Mediteuropa, col sostegno di Assessorato regionale della Cultura, Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e Comune di Sestu.

Quest’anno il tema è “I suoni e i colori” e – in attesa delle esibizioni nelle giornate finali del leggendario Banco del Mutuo Soccorso, della nuova incarnazione degli Area voluta da Patrizio Fariselli e dei torinesi Arti&Mestieri – propone domani come piatto forte la Paolo Ricca Band con il super ospite David Cross, ex violinista dei King Crimson.