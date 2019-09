Operazione antidroga dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura nel quartiere “Marina”, a Cagliari, dove sono stati arrestati due cittadini gambiani.

L’operazione nasce a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti e commercianti che lamentavano un’intensa attività di spaccio di stupefacenti e furti da parte di cittadini subsahariani, nel quartiere Marina, nella via Roma e nei parcheggi del porto.

Dopo diversi arresti, ieri mattina i poliziotti hanno effettuato un appostamento vicino alla fermata dell’autobus di fronte a “La Rinascente” che ha consentito di individuare due giovani pusher extracomunitari in Badara Camara, 29enne e Muhammed Fkijera, 28enne, che stazionavano nella panchina della fermata, accertando anche numerosi acquirenti che avvicinavano i due gambiani dai quali ricevevano piccole dosi di hashish. A distanza per non insospettire i pusher i poliziotti hanno fermato i numerosi acquirenti sequestrando lo stupefacente e sanzionandoli amministrativamente.

Accertata pertanto la cessione di stupefacente, altri poliziotti hanno bloccato i due, la cui perquisizione ha permesso di recuperare addosso a Camara 13 stecchette di hashish per un peso di 5,38 grammi, tagliate e confezionate in maniera identica a quelle sequestrate ai vari acquirenti, e la somma di 20 euro. Fkijera invece aveva 100 euro.

I due gambiani sono ben noti alle Forze di Polizia per reati in materia di stupefacenti, in quanto sorpresi nella stessa fermata dell’autobus a cedere sostanze stupefacenti: in particolare Fkijera è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile il 21 novembre 2018 perché sorpreso a cedere una dose di hashish e ne deteneva altre 21 per un peso complessivo di grammi 27,40, mentre Camara il 17 agosto scorso, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso di 19 dosi di hashish per un peso di 17 grammi.