La Sardegna è al 10° posto nazionale per ricerche online che riguardano le escort nei siti specializzati di sex workers.

Risulta quindi essere tra le regioni mediamente “viziose” in questo senso secondo i dati pubblicati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, nella top 30 nazionale troviamo un comune sardo: Quartu Sant’Elena (Cagliari), detiene infatti la posizione numero 27, con 70.914 abitanti, 87.729 utenti al mese e un picco mensile di ricerche, di conseguenza è il primo comune in regione.

Il comune più casto risulta essere invece Porto Torres (Sassari), alla posizione nazionale 584, l’ultima regionale.

A livello nazionale è al primo posto tra i più viziosi il comune di Oltrona di San Mamette (Como, Lombardia), mentre quello più “casto” è Querceta (Versilia, Toscana).