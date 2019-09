Una quindicina di migranti ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria di Sorso si sono presentati stamani intorno alle 9.30 di fronte alla prefettura di Sassari per protestare contro le condizioni di vita al centro di accoglienza.

I migranti hanno lamentato alla rappresentanza del Governo che non prende il WiFi, il cibo non è buono, i responsabili non li accompagnano a Sassari e non hanno l’acqua calda. I migranti hanno dato un ultimatum e vogliono risposte entro martedì minacciando che inaspriranno la protesta.