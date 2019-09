Ha travolto con l’auto un furgoncino dell’Anas e un operaio che si trovava a bordo strada. Il lavoratore è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è ricoverato in gravi condizioni. Ferite più lievi per l’automobilista.

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata sulla statale 130 all’altezza di Siliqua, in direzione del capoluogo sardo. Per cause non ancora accertate, la macchina è piombato sul mezzo dell’Anas, investendo l’operaio che era impegnato in alcuni lavori di manutenzione. Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Viste le gravi condizioni del dipendente Anas, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il traffico ha subito forti rallentamenti.