Aria d’autunno nei prossimi giorni sull’Italia, in particolare al Nord, per due perturbazioni che arriveranno sul Belpaese rispettivamente domani e domenica. La prima perturbazione, proveniente dal Nord Europa, riporterà domani rovesci e temporali, accompagnati da un calo delle temperature.

La seconda potrebbe compromettere il weekend degli italiani, ed in particolare la domenica dopo un sabato ‘discreto’. E sarà proprio domenica che le temperature caleranno in modo sensibile al Nord, con valori ben al di sotto della media, tanto che sulle Alpi potrebbe tornare a nevicare a tratti fin verso i 1800-2000m. Le previsioni sono di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com.

“Da questa sera – spiega – sono attesi i primi fenomeni su Alpi e Nordovest, in estensione anche a Nordest e Centrosud nel corso di venerdì, pur in modo molto disorganizzato. Non esclusi temporali di forte intensità, per quanto molto localizzati, in particolare su Emilia Romagna, Liguria, di Levante, basso Veneto e Toscana, tra le zone più colpite. I valori termici saranno in calo specie al Nord, dove potranno portarsi sotto le medie del periodo.

Qualche rovescio o temporale interesserà anche il resto del Centrosud”. “Non sarà finita qui, in quanto anche il weekend potrebbe essere almeno in parte compromesso dalla pioggia – avverte il meteorologo di 3bmeteo.com – Sabato sarà tuttavia una giornata tutto sommato discreta, con sole prevalente sebbene non mancherà qualche rovescio su Alpi, estremo Nordest e Appennino.

Tuttavia proprio tra sabato e domenica è atteso un nuovo peggioramento da Alpi e Nordovest, con rovesci e temporali in estensione al resto del Nord. Coinvolte in parte anche tirreniche e regioni del Centro, specie la Toscana. Saranno possibili fenomeni localmente intensi soprattutto in Valpadana e sulla Toscana”.

Sulla Sardegna sono previste sporadiche precipitazioni ma un netto calo delle temperature e l’ingresso del maestrale.